KE poinformowała w czwartek, że przechodzi do drugiego etapu procedury w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Z jej komunikatu wynikało, że tzw. uzasadnione opinie zostały przesłane do Grecji, Irlandii, Malty, Rumunii, Słowenii i Wielkiej Brytanii oraz Polski. W piątek KE sprostowała swój błąd, wskazując, że odniesienie do naszego kraju było niewłaściwe.

Wprawdzie Polska jest objęta procedurą naruszeniową w tej sprawie, ale działania jakie do tej pory przedstawiły nasze władze uspokoiły KE. W marcu Warszawa odpowiedziała na formalne zarzuty KE; obecnie na ukończeniu są prace nad krajowymi ramami dotyczącymi paliw alternatywnych. Po wdrożeniu zaleceń Bruksela zwykle zamyka sprawę.

KE argumentuje, że przyspieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności.

Sześć państw członkowskich, które dostały upomnienie, ma teraz dwa miesiące na wywiązanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)