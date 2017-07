Lider PO był pytany na piątkowej konferencji prasowej o propozycję Nowoczesnej utworzenia w Sejmie federacji klubów i kół opozycyjnych.

"Każdy klub, każda współpraca klubów, kół parlamentarnych ma sens, patrzę na to przez pryzmat, mówiłem o tym wcześniej, w perspektywie, procesie dochodzenia do następnych wyborów, najlepiej wspólna praca parlamentarzystów opozycji, która mogłaby owocować, skutkować powołaniem wspólnego klubu, a potem wspólnej listy, z którą pójdziemy do wyborów, tych samorządowych i parlamentarnych" - powiedział Schetyna.

"Takie wspólnotowe spojrzenie na rzeczywistość i na zagrożenia dla wspólnoty ma sens, takie otwarte szukanie formuły i możliwości współpracy, tego oczekują od nas Polacy. Każda współpraca musi służyć temu, żeby być razem, ale żeby skutecznie zatrzymywać, pokonywać PiS" - dodał.