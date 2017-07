Ustawa, przygotowana przez rząd premiera Wołodymyra Hrojsmana, zachowuje dotychczasowy wiek emerytalny (60 lat), porządkuje naliczanie emerytur i ma doprowadzić do podwyższenia świadczeń ich odbiorców. Obecnie minimalna emerytura wynosi na Ukrainie równowartość ok. 180 złotych.

Przed głosowaniem, w którym rządowy projekt poparło 282 deputowanych w 450-osobowym parlamencie, szef rządu zapewnił, że reforma nie uderzy w emerytów. „Żadnej obniżki emerytur, ani jeden ukraiński emeryt tego nie odczuje” – oświadczył Hrojsman. „Ustawa przewiduje podwyżkę dla ponad 5,6 mln emerytów od 1 października 2017 roku” – powiedział minister polityki społecznej Andrij Rewa.

Jedną z głównych zmian w polityce emerytalnej ma być wyznaczenie jednego wskaźnika średniej płacy, na podstawie którego będą naliczane emerytury. Od 1 października będzie to ponad 3,7 tys. hrywien (ok. 530 złotych). Obecnie jest to niecałe 1,9 tys. hrywien (ok. 270 złotych).

Ustawa wprowadza też m.in. wymogi, dotyczące stażu pracy. Żeby przejść na emeryturę w wieku 60 lat, trzeba będzie przepracować co najmniej 25 lat. Przy stażu 15-25 lat na emeryturę można będzie pójść w wieku 63 lat, a przy stażu do 15 lat – w wieku 65 lat – wyjaśnia agencja prasowa UNIAN.

W maju MFW poinformował, że przed wydzieleniem Ukrainie czwartej transzy pomocy od parlamentu w Kijowie oczekuje się uchwalenia reform, które zapewnią stały wzrost gospodarczy. Reforma emerytalna została wówczas wymieniona na jednym z pierwszych miejsc.

W ramach zatwierdzonego w marcu 2015 roku programu rozszerzonego finansowania Ukraina ma otrzymać od MFW łączne wsparcie w wysokości 17,5 mld dolarów. Fundusz jednak stale obserwuje postępy w reformach i uzależnia od ich realizacji wypłatę kolejnych części pomocy. Dotychczas władze w Kijowie otrzymały trzy transze o łącznej wartości 7,62 mld dolarów.

Drugie, ostateczne czytanie ustawy o reformie emerytur na Ukrainie, odbędzie się najprawdopodobniej po przerwie wakacyjnej.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)