Sejm w środę najpierw przeprowadził pierwsze czytanie projektu ustawy autorstwa posłów PiS o Funduszu Dróg Samorządowych, a wieczorem nie zgodził się na odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, czego chciał klub PO.

Projekt trafił do dalszych prac w komisji. Zakłada on dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr.

Łapiński, pytany w radiu TOK FM, czy to dobry pomysł odparł, że "słusznym pomysłem jest remontowanie dróg lokalnych", które - w jego ocenie - "są w opłakanym stanie".

"Natomiast skąd brać na to pieniądze, czy akurat poprzez podwyższenie opłaty paliwowej, czy jest to najlepszy pomysł, no to trzeba będzie jeszcze ocenić, przyjrzeć się temu" - powiedział rzecznik prezydenta.

"Pytanie, czy pieniędzy szukać z budżecie czy innych źródłach" - dodał. Zaznaczył, że jest to "kwestia dyskusyjna, wywołująca spore emocje", której prezydent będzie się "przyglądał".

Według krytykujących projekt ustawy o FDS polityków opozycji opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr przełoży się na podwyżkę ceny paliwa o 25 groszy na litrze.

Z kolei projektodawcy przekonywali podczas środowej sejmowej debaty, że zwiększenie budżetu na drogi lokalne będzie oznaczać też zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, przyczyni się do rozwoju gospodarczego i pozwoli samorządom planować wydatki drogowe w perspektywie kilku lat. (PAP)