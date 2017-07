W.Brytania: Rząd zapowiedział komisję śledczą w sprawie zakażonej krwi

Brytyjski rząd zapowiedział we wtorek powołanie komisji śledczej, która zbada przyczyny skandalu w służbie zdrowia z lat 70. i 80., w wyniku którego pacjenci otrzymali skażoną krew, co doprowadziło do śmierci co najmniej 2,4 tys. osób.