Po modernizacji maksymalna prędkość pociągów na tej trasie zwiększy się do 120 km na godzinę, czas jazdy z Lublina do Rzeszowa będzie krótszy o 20 minut.

Obecnie na odcinku pomiędzy stacjami Lublin a Lublin Zemborzyce demontowana jest sieć trakcyjna. „Zdemontowanych zostało już około trzech kilometrów sieci. Wbito 50 fundamentów pod nowe słupy”- poinformował we wtorek Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PKL.

Jak dodał, zgromadzono też ponad 22 tysiące podkładów oraz prawie 1100 ton szyn potrzebnych do planowanej wymiany torów.

„Na pierwszym odcinku modernizowanej linii roboty potrwają do marca 2018 r. Później wykonawca przystąpi do elektryfikacji linii oraz wymiany torów. W tym czasie do sierpnia 2018 r., zgodnie z zapowiedziami, wstrzymany zostanie ruch pociągów od stacji Lublin Zemborzyce do Kraśnika. Następnie prace będą prowadzone na kolejnych odcinkach trasy” – zaznaczył Jakubowski.

Elektryfikacja i modernizacja linii ma umożliwić szybszą jazdę pociągów, ale też poprawić bezpieczeństwo i komunikację na tej trasie. Wybudowane zostaną dwa nowe przystanki w Zaklikowie i Charzewicach na Podkarpaciu; 20 istniejących stacji i przystanków zostanie zmodernizowanych – wyposażone będą w nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne, zlikwidowane mają być też bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie także 75 przejazdów drogowych i 70 obiektów inżynieryjnych. Montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym ma usprawnić przejazd pociągów.

Modernizacja linii Lublin-Stalowa Wola jest największym i najbardziej zaawansowanym w realizacji z ośmiu projektów kolejowych finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 367 mln zł, a 85 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne.

Linia Lublin-Stalowa Wola jest częścią kolejowej Magistrali Wschodniej, czyli koncepcji modernizacji linii łączących: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Ma też ona łączyć kluczowe szlaki kolejowe o charakterze międzynarodowym, poprawiając dostępność komunikacyjną wschodniej części kraju. (PAP)