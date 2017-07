We wtorek Komitet Światowego Dziedzictwa zdecydował, że do tego czasu przedłużony zostanie mandat przewodniczącego komitetu prof. Jacka Purchli, pięciu wiceprzewodniczących z Korei, Portugali, Peru, Kuwejtu, Angoli oraz mandat sprawozdawcy Muhammada Jumy z Tanzanii.

"Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego zaproszenia" - powiedziała podczas sesji dyrektor Światowego Centrum Dziedzictwa Mechtild Roessler. "Sądzę, że najlepszą opcją jest zaczekać do Zgromadzenia Ogólnego państw stron, które odbędzie się 14 i 15 listopada w siedzibie UNESCO" - mówiła.

Jak wyjaśniła wielu krajom - członkom Komitetu, do którego należą przedstawiciele 21 państw, jesienią kończy się kadencja (wtedy upływa m.in. kadencja Polski). 14 listopada planowane są wybory, by zastąpić tych, którzy odchodzą, a kolejnego dnia na nadzwyczajnej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zostaną wybrani jego przewodniczący i wiceprzewodniczący.

"Starania o zaszczytny obowiązek bycia gospodarzem sesji są pewnym procesem, także procesem politycznym. Musimy do połowy listopada poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia, zwłaszcza, że kończy się kadencja wielu krajów w Komitecie Światowego Dziedzictwa i ten skład się istotnie zmieni. Podejrzewam, że nie jeden, a kilka krajów będzie się starało o ten zaszczyt" – mówił dziennikarzom prof. Jacek Purchla.

Część delegatów wyrażała we wtorek obawę, czy tak późna decyzja o wyborze gospodarza sesji nie stanowi problemu i czy kraj ten zdąży z przygotowaniami. Prof. Jacek Purchla uspokajał na sesji, że doświadczenie Polski pokazuje, że "jest to możliwe", choć oczywiście wymaga wysiłku. Mechtild Roessler podkreśliła, że przygotowania do kolejnej sesji będą się musiały rozpocząć natychmiast po tym, jak w listopadzie zapadnie decyzja o wyborze kraju-gospodarza.

Polska po raz pierwszy jest gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO - głównego organu wykonawczego Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. Komitet tworzy 21 krajów wybranych spośród państw, które ratyfikowały Konwencję. Polska została członkiem Komitetu po raz drugi w historii.

Członkowie Komitetu są wybierani na okres do sześciu lat, przy czym większość Państw-Stron Konwencji dobrowolnie ustala kadencję swoich członków na cztery lata, by umożliwić innym państwom członkostwo w Komitecie. Tworzą go obecnie: Angola, Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Liban, Peru, Polska, Portugalia, Republika Korei, Tunezja, Turcja, Wietnam, Zimbabwe i Zjednoczona Republika Tanzanii. (PAP)