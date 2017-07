Japonia: Już 15 ofiar śmiertelnych powodzi

Do co najmniej 15 wzrósł w sobotę bilans ofiar śmiertelnych powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami, które od wtorku nawiedzają południowo-zachodnią Japonię. Ratownicy dotarli do trudno dostępnych wsi, gdzie zaginionych jest co najmniej 14 osób.