Jak poinformowała rzeczniczka częstochowskiej policji mł. asp. Marta Ladowska, do zdarzenia doszło w piątek ok. południa na ul. Krakowskiej. "Ok. godz. 12.30 dyżurny komendy miejskiej w Częstochowie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na chodniku przy ul. Krakowskiej, który prawdopodobnie został pobity. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji i karetkę pogotowia. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, a po wstępnych oględzinach jego ciała stwierdzono na nim kilka ran kłutych" - podała rzeczniczka.

Policjanci ustalili rysopis sprawcy i rozpoczęli jego poszukiwania. "Dosłownie kilkaset metrów od miejsca zdarzenia dostrzegli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Na widok mundurowych mężczyzna ten zaczął uciekać, jednak po pościgu został obezwładniony i zatrzymany. Okazało się, że to 28-latek, który miał przy sobie nóż, a jego odzież była zakrwawiona" - dodała Ladowska.

Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratury przeprowadzają czynności na miejscu zdarzenia; ustalana też jest tożsamość ofiary. (PAP)