Ziobro: Marihuana może być używana medycznie, ale generalnie to narkotyk

Marihuana, podobnie jak morfina, może być używana do celów medycznych, ale generalnie to jest narkotyk, który szkodzi - powiedział w piątek w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed głosowaniem nad poprawką Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.