Zatrudniająca ponad 20 osób kawiarnia działa na warszawskiej Ochocie od ponad roku. Misją lokalu jest zapewnienie warunków do aktywności społecznej, zawodowej i kulturalnej osobom autystycznym i ich opiekunom.

W nocy z poniedziałku na wtorek czarnym sprejem, wielkimi literami ktoś napisał na witrynie lokalu słowo: "WON".

"Sytuacja, w której tego typu lokale są atakowane czy są przedmiotem jakiejś nienawiści, to jest coś, co nie mieści mi się w głowie i absolutnie nie powinno mieć miejsca. Liczę na to, że policja doprowadzi do ujęcia czy zweryfikowania, kto był sprawcą tego czynu" - powiedział PAP Bodnar.

"Jeśli tak się stanie, to wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest nie to, by karać, ale żeby tej osobie wytłumaczyć, dlaczego to było błędne. Być może to wynik uprzedzeń czy nieznajomości sytuacji" - podkreślił RPO.

"Bardzo ważne w takich sytuacjach jest to, żeby ten kryzys przekuć w sukces. Żeby dzięki temu więcej osób dowiedziało się o istnieniu kawiarni i fundacji - czym się ona zajmuje i jakie osoby zatrudnia" - dodał.

Jak podkreślił Bodnar, bardzo ważne jest także wsparcie systemowe osób z niepełnosprawnościami ze strony państwa. "Osoby dorosłe dotknięte autyzmem i ich rodziny często są pozostawione same sobie" - powiedział.

"Wszelkie inicjatywy, które powodują zatrudnienie osób z autyzmem czy z niepełnosprawnością fizyczną, to jest coś, co w Polsce powinno być wspierane. Tych inicjatyw wciąż jest niewiele. Wymagają one zazwyczaj dobrego połączenia energii liderów ze znajomością zasad ekonomii społecznej" - powiedział Bodnar.

Sprawę dewastacji wyjaśnia policja. "Funkcjonariusze pracują nad sprawą. Ustalamy sprawcę tego zdarzenia. Będziemy przesłuchiwać świadków i zabezpieczać monitoring" - powiedziała PAP podkom. Edyta Wisowska ze stołecznej policji.

Pomysłodawcą otwarcia wyjątkowej klubokawiarni jest Fundacja Ergo Sum, która działa na rzecz dorosłych autystów i osób wykluczonych. Organizacja tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzi doradztwo zawodowe dla organizacji pozarządowych oraz wspiera spółdzielnie socjalne.

W "Życie jest fajne" oprócz serwisu gastronomicznego można skorzystać z szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych i społecznych. Odbywają się tam koncerty, wernisaże i wystawy, spotkania miłośników gier planszowych oraz warsztaty, debaty i panele dyskusyjne.

Grzegorz Dyjak (PAP)