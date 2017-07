Izrael protestuje przeciwko nazwaniu go "siłą okupacyjną" na forum UNESCO

Uczestnicy obrad w Krakowie przegłosowali wezwanie władz izraelskich do wstrzymania wykopalisk i innych prac na Starym Mieście, twierdząc, że są to działania nielegalne. Agencja Associated Pres pisze, że tekst, w którym Izrael nazwano "siłą okupacyjną" zaproponowały kraje arabskie.źródło: ShutterStock