Minister Błaszczak - mówiła premier - to pierwszy minister od lat, który "zajął się rzetelną pracą nad realnym zwiększeniem poziomu poczucia bezpieczeństwa w Polsce i robi to skutecznie, sumiennie i konsekwentnie odbudowuje to, co przez osiem lat zostało zniszczone przez koalicję PO-PSL".

Szefowa rządu przywołała też sobotni kongres PiS i konwencję Zjednoczonej Prawicy oraz posiedzenie Rady Krajowej PO. "My rozmawialiśmy o Polsce, o projektach na przyszłość, o rozwoju, o nowoczesnej Polsce, a wy rozmawialiście o Prawie i Sprawiedliwości" - powiedziała Szydło zwracając się do posłów Platformy.

"Mówię o tym z troską dlatego, że Polska potrzebuje również opozycji, ale opozycji konstruktywnej, która potrafi spierać się właśnie na argumenty, rozmawiać o programach i debatować merytorycznie" - podkreślił szefa rządu. Według premier Szydło dzisiaj w Polsce takiej opozycji nie ma.