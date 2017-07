Syryjskie rodziny przyleciały z obozu dla uchodźców w Libanie, w którym przebywały.

To kolejna grupa sprowadzona tą bezpieczną drogą do Włoch. W kwietniu przybyło 125 uchodźców. Od 2016 roku, gdy zaczął działać most humanitarny, przyjęto łącznie 850 osób.

Po przylocie na rzymskie lotnisko Fiumicino wszyscy uchodźcy zostali poddani wymaganym kontrolom i procedurom. Syryjczycy zostaną przyjęci przez ośrodki kościelne i rodziny z całych Włoch, które udzielą im gościny.

Waldensi to ugrupowanie chrześcijańskie założone w XII wieku we Francji na znak sprzeciwu wobec władzy i bogactwa Kościoła. Należą obecnie do Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.