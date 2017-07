Photon - jak mówią jego twórcy, absolwenci Politechniki Białostockiej - to pierwszy na świecie interaktywny robot, który "rozwija się razem z dzieckiem", poprzez zabawę i rywalizację pomaga najmłodszym m.in. w nauce logicznego myślenia i podstaw programowania.

Robot zintegrowany jest ze smartfonem lub tabletem. Dzieci, rozwiązując zadania, otrzymują specjalne punkty, dzięki którym później mogą odblokować nowe możliwości robota, a inne ulepszać. W ten sposób Photon rozwija się razem z dzieckiem.

Produkcja poszczególnych części robota już ruszyła i jest testowana, a w połowie lipca ruszy montaż pierwszych Photonów - powiedział PAP jeden z twórców i szef start-upa Marcin Joka.

Liczy on, że pierwsze roboty będą gotowe pod koniec lipca, a trafią do osób, które wsparły projekt na platformie crowdfundingowej Kickstarter. Kolejne Photony będą przekazane do szkół, a pod koniec roku mają być dostępne na rynku konsumenckim. W sumie ma ich powstać w tym roku 5-6 tys. - mówił Joka.

Będą dostępne dwie wersje Photona - edukacyjna dla szkół oraz edukacyjno-rozrywkowa do używania w domu. Joka wyjaśnił, że dzięki współpracy ze szkołami z całej Polski i zainteresowaniem robotem nauczycieli, stworzono specjalną wersję dla szkół.

Aby móc wejść z Photonem na rynek, twórcy założyli firmę Photon Entertainment. W start-up zainwestowała Polska Grupa Kapitałowa AHB2, co było ważne by móc rozpocząć produkcję robotów. Photon Entertainment podpisało też w miniony piątek umowę z Cobin Angels. Jak powiedział Joka, dzięki tej umowie będzie możliwy rozwój firmy zagranicą, bo to firma z dużym doświadczeniem produkcyjnym i międzynarodowym rozwojem firm.

Photon dwa lata temu wygrał finały krajowe konkursu Imagine Cup, organizowanego przez Microsoft; oraz Technotalent - konkurs dla innowacyjnych ludzi z Podlaskiego. Photon został też wyróżniony w projekcie "Startupy w Pałacu", wspólnej inicjatywie Kancelarii Prezydenta oraz Fundacji Startup Poland. W projekt Photon zaangażował się Fundusz Xplorer Fund SA wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ubiegłym roku spółce Photon Entertainment na międzynarodowej platformie crowdfundingowej Kickstarter udało się zebrać ponad 52 tys. dolarów.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej www.meetphoton.com (PAP)