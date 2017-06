Obrońca blogerki, Vo An Don, powiedział, że wyrok przed sądem w prowincji Khanh Hoa zapadł po jednodniowym procesie. Za podstawę skazania uznano 18 wpisów na Facebooku oraz wywiady, m.in. dla Głosu Ameryki i Radia Wolna Azja.

Agencja Associated Press podkreśla, że 37-letnia Quynh, współzałożycielka sieci blogerów, znana także jako "Mama Grzyb", jest w Wietnamie bardzo popularna. Pisała o prawach człowieka, przypadkach śmierci osób zatrzymanych przez policję, o katastrofach ekologicznych.

Quynh, samotnie wychowująca dwójkę dzieci, nie przyznała się do winy. Powoływała się na prawo do swobody wypowiedzi. Jej obrońca zapowiedział apelację. Blogerkę aresztowano w październiku zeszłego roku.

Natychmiastowego uwolnienia Quynh zażądały międzynarodowe organizacje obrońców praw człowieka, m.in. Amnesty International i Human Rights Watch.

AI oraz mająca siedzibę w Szwecji organizacja Civil Rights Defenders we wspólnym oświadczeniu wezwały Wietnam do "powstrzymania się od traktowania jako przestepców i prześladowania ludzi za pokojowe korzystanie z prawa do swobody wypowiedzi" oraz do "poszanowania prawa do uczciwego procesu".

W odpowiedzi na apele o zwolnienie skazanej blogerki rzeczniczka MSZ Wietnamu Le Thi Thu Hang oświadczyła, że proces Quynh odbył się zgodnie z wietnamskim prawem.

W marcu Quynh uhonorowano przyznawaną przez Departament Stanu USA międzynarodową nagrodą dla odważnych kobiet (International Women of Courage Award). W 2015 r. organizacja Civil Rights Defenders przyznała blogerce swoją nagrodę.