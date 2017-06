UE: KE wciąż bez daty ws. ostatecznej decyzji o ugodzie z Gazpromem

KE zamierza się zwrócić do Gazpromu, by przedyskutować komentarze do wstępnej ugody w śledztwie o nadużywanie pozycji w Europie Środkowej i Wschodniej - poinformowała we wtorek komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.