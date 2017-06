Premier do opozycji: Przestańcie uprawiać politykę na problemie migracji

Apeluję do opozycji, by przestała uprawiać politykę na problemie migracji; to niegodne - oświadczyła w czwartek w Brukseli premier Beata Szydło. Zapowiedziała, że jej rząd nie zgodzi się na politykę zagrażającą bezpieczeństwu polskich obywateli.