"Przystępuję dzisiaj do Sojuszu (...)Lewica jest potrzebna, widać to codziennie, chociażby w gmachu Sejmu, widać codziennie jak słabo radzi sobie ta opozycja z tym, co wyprawia PiS. Opozycja miała być totalna, a momentami jest fatalna" - powiedział Rozenek.

"Bardzo się cieszę, że znalazłem się w Sojuszu, który zarządzany jest przez nowoczesnego socjaldemokratę jakim jest Włodzimierz Czarzasty, to jest polityk, który prowadzi tę partię w zupełnie innym kierunku niż do tej pory i wprowadził postulaty, które każda partia lewicowa powinna mieć, w tym i te światopoglądowe, o które walczyłem tu w Sejmie - dodał.

Politycy SLD poinformowali podczas konferencji, że w sobotę odbędzie się Rada Krajowa partii poświęcona samorządom. Podczas Rady ma zapaść m.in. decyzja o szyldzie komitetu wyborczego, pod którym SLD wystartuje w wyborach samorządowych.

Andrzej Rozenek w wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat z listy Ruchu Palikota; był m.in. rzecznikiem prasowym klubu poselskiego Ruchu. Gdy Ruch Palikota został przekształcony w Twój Ruch, Rozenek zasiadł w zarządzie partii, został także jej rzecznikiem.

W 2015 zrezygnował z funkcji pełnionych w TR i wystąpił z partii.