Węgry: Ministrowie Forum Salzburskiego za wzmocnieniem ochrony granic

Ministrowie spraw wewnętrznych państw Forum Salzburskiego zgodzili się co do potrzeby wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych UE – oświadczył we wtorek szef węgierskiego MSW Sandor Pinter po dwudniowych obradach w Budapeszcie.