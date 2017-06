Biały Dom: USA rezerwują sobie prawo do samoobrony w Syrii

Koalicja pod wodzą USA walcząca w Syrii z Państwem Islamskim (IS) rezerwuje sobie prawo do samoobrony - powiedział w poniedziałek rzecznik Białego Domu Sean Spicer, odnosząc się do zestrzelenia syryjskiego samolotu przez siły powietrzne USA.