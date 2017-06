Morawiecki był pytany przez dziennikarzy o kwoty przeznaczane przez Polskę dla uchodźców po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze (Dolnośląskie).

„W ostatnim roku podnieśliśmy kwotę pomocy dla uchodźców do 43 mln zł, w bieżącym i przyszłym roku chcemy zwiększyć kwotę przeznaczoną na uchodźców” – mówił wicepremier. Dodał, że pieniądze przeznaczane są na pomoc dla szpitali oraz działalność humanitarną.

„Szkolimy też policjantów, nasi policjanci i żołnierze są w kilku krajach. Pomagają m.in. w zapewnieniu spokoju w obozach dla uchodźców, by nie dochodziło tam do niepotrzebnych napięć” – podkreślił Morawiecki. Dodał, że może zadeklarować, iż pomoc uchodźcom przekazywana przez polski rząd będzie co roku wyższa.

„A jeżeli mówimy o środkach finansowych, to należy pamiętać, że pomoc jednemu człowiekowi na miejscu – w Syrii czy Afryce Północnej jest tańsza niż po przyjeździe do Europy” – zauważył wicepremier.