Zmarły w 2015 roku Lee Kuan Yew (premier kraju w latach 1959-1990) to postać uznawana w Singapurze za wzór polityka, męża stanu i intelektualisty, a jego rodzina przez wiele lat uchodziła za ucieleśnienie cnót i idei pracy na rzecz państwa.

Jednak od środy w kraju trwa konflikt między obecnym premierem a dwójką młodszego rodzeństwa. Siostra szefa rządu, lekarz neurolog Lee Wei Ling, oraz jego młodszy brat Lee Hsien Yang, były szef krajowego giganta telekomunikacyjnego Singapore Telecom, oskarżyli premiera o brak kompetencji do kierowania krajem w sześciostronicowym oświadczeniu pt. "Co się stało z wartościami Lee Kuan Yew?", zamieszczonym w mediach społecznościowych. Na Facebooku zarzucili mu, że od dłuższego czasu wykorzystuje swoją pozycję do wpływania na decyzje singapurskiego rządu dla osobistych korzyści.

Młodsze rodzeństwo zarzuca też premierowi, że nie respektuje woli ojca, nie zgadzając się na wyburzenie jego rezydencji w centrum miasta. Lee Kuan Yew wielokrotnie mówił, że nie życzy sobie kultu swojej osoby.

Lee Wei Ling i Lee Hsien Yang twierdzą, że premier chce wykorzystać rezydencję, by zbudować polityczny kapitał dla swojej gałęzi rodu i namaścić swojego starszego syna Li Hongyi na swego następcę. Obserwatorzy zwracają uwagę, że do przekazania władzy nie musiałoby dojść za długi czas, bo Lee Hsien Loong ma już 65 lat.

Lee Hsien Loong, który premierem został w 2004 r., od dawna cieszy się popularnością wśród wyborców, a w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2015 r. jego Partia Akcji Ludowej (PAP) - założona przez ojca w 1954 r. - zdobyła blisko 70 proc. głosów, co komentowano jako wyraz sympatii dla niego po utracie ojca.

W sprawie pojawił się również wątek żony premiera, Ho Ching, która zdaniem rodzeństwa wykorzystuje swoją pozycję do wpływania na decyzje męża, choć nie zajmuje w administracji stanowiska. "W Singapurze nie ma tradycji, by żona premiera stawała się pierwszą damą" - wskazało młodsze rodzeństwo, dodając, że ich matka nie angażowała się w sprawy publiczne i wspierała męża tylko prywatnie.

Za rywalkę Ho Ching uważana jest żona najmłodszego z trójki rodzeństwa, Lim Suet Fern. Ukrywane przez wiele lat animozje między szwagierkami wychodzą obecnie na jaw.

W czwartek premier Lee Hsien Loong odpowiedział na zarzuty rodzeństwa, przedstawiając swoja wersję wydarzeń. Sześć z dziewięciu pytań, jakie postawił na koniec swojego oświadczenia, dotyczą roli Lim Suet Fern w kwestii podziału spadku. Zarzucił jej i młodszemu bratu, że podstępem nakłonili ojca do podpisania innej, korzystnej dla nich wersji testamentu. Młodszy brat nazwał oskarżenia premiera złośliwymi i nieuczciwymi.

Rodzeństwo Lee ostatni raz było widziane razem podczas trzygodzinnego pogrzebu państwowego ojca w marcu 2015 r.

Rafał Tomański (PAP)