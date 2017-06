"Funkcjonariusze grupy mobilnej postanowili skontrolować samochód dostawczy na łódzkich numerach rejestracyjnych. Jak się okazało cały samochód wypełniony był płaskimi kartonami typu pizza. W każdym z kartonów znajdowały się tysiące papierosów bez żadnych oznaczeń. W sumie mundurowi zabezpieczyli do sprawy karnej skarbowej milion takich papierosów" - poinformowała Kmiecik.

Wszystko wskazuje na to, że papierosy nie trafiły do Polski z zagranicy, ale zostały wyprodukowane w naszym kraju i po przepakowaniu do podrabianych pudełek znanych marek miały zostać przewiezione na Zachód.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic dokładnie przeszukali samochód, w którym wieziono nielegalny towar. Znaleźli w nim kilka nawigacji samochodowych, telefon komórkowy oraz radiotelefony. Zabezpieczony sprzęt oraz prowadzone postępowanie pozwoli ustalić rozmiar oraz powiązania organizatorów nielegalnego obrotu papierosami – wskazała Kmiecik.

To kolejny duży transport nielegalnych papierosów, wykryty w ostatnich miesiącach w woj. śląskim. W marcu celnicy poinformowali o przejęciu 8,3 mln sztuk papierosów przewiezionych ze Wschodu. Przeładowywano je z tira do niewielkiej ciężarówki w pobliżu drogi krajowej nr 81 pod Pszczyną. Była to rekordowa kontrabanda. Jej wartość oszacowano na 14,5 mln zł.