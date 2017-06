Szef Pentagonu: Nie wygrywamy w Afganistanie, ale to naprawimy

Stany Zjednoczone nie wygrywają w Afganistanie, ale naprawią to jak najprędzej - oświadczył we wtorek w Kongresie szef Pentagonu James Mattis. Dodał, że przygotowuje właśnie nową strategię, którą przedstawi amerykańskim kongresmenom do połowy lipca.