"Polski rząd powinien wyjść z propozycją kompromisową akceptowaną przez większość Polaków. My taką propozycję złożyliśmy, mówię o sierotach, o matkach z dziećmi. To by mogła być propozycja, która po pierwsze ma akceptację u nas w kraju. Po drugie, wychodzi z jakąś ofensywą do Brukseli. I dziwię się, że rząd polski nie szuka - ani prezydent, ani rząd - nie szukają rozwiązania kryzysu migracyjnego" - powiedział szef PSL w Radiu Plus.

Rzecznik KE Alexander Winterstein poinformował w poniedziałek, że KE rozpocznie w środę procedury o naruszenie prawa UE wobec krajów, które nie biorą udziału w programie relokacji uchodźców - we wtorek sprawą ma się zająć kolegium komisarzy. Wcześniej Reuters - powołując się na źródła unijne - podał, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier oraz Czech. PAP potwierdziła te informacje w KE.

"Nie odmówiłbym żadnej sierocie" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem, powinniśmy przyjmować sieroty, bo takie mieliśmy doświadczenia w historii. Jak przypomniał, polskie sieroty podczas II wojny światowej były np. przyjmowane w Indiach, a później wracały do kraju.

W ocenie szefa PSL propozycja prezydenta Andrzeja Dudy zorganizowania w 2019 roku referendum dotyczącego kwestii emigrantów jest "obłudna".

"Obłudna propozycja pana prezydenta dotycząca referendum. Nie dlatego, że samo referendum nie powinno się odbywać w tej sprawie. Dzisiaj trzeba rozstrzygać te kwestie, a nie w 2019 r. (...) Obłudna jest propozycja prezydenta, wyznaczając termin za 2,5 roku po to tylko, żeby ogniskować spór polityczny, a nie rozwiązywać problem" - powiedział szef Stronnictwa.

W poniedziałek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że prezydent Andrzej Duda wskazał podczas spotkania z politykami klubu Kukiz'15, że referendum ws. uchodźców mogłoby się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi w 2019 r.

Prezydent Duda w poniedziałkowym wywiadzie dla "Super Expressu" zapowiedział, że 11 listopada 2018 roku odbędzie się referendum konstytucyjne, z kolei w dniu wyborów parlamentarnych w 2019 r. - drugie referendum dotyczące kwestii emigrantów.