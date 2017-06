O spotkanie poprosił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz; jest kolejnym z cyklu rozmów poświęconych kwestii zaproponowanego przez prezydenta referendum. W czwartek Andrzej Duda rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem Paweł Kukiz poinformował, że będzie "usiłował" przekonać prezydenta, że zadawanie wielu pytań podczas referendum - które nałożyłoby się na wybory samorządowe - mogłoby spowodować pewnego rodzaju "chaos". "My uważamy przede wszystkim, że obywatele powinni odpowiedzieć na jedno pytanie: +czy chcą nowej konstytucji+" - stwierdził.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zaznaczył, że Kukiz'15 będzie chciała również "zachęcić" prezydenta do tego, aby referendum było dwudniowe i żeby było przeprowadzone razem z wyborami samorządowymi.

Paweł Kukiz dodał, że jego ugrupowanie chce, żeby przy prezydencie powstała reprezentacja środowisk obywatelskich od "lewa do prawa", która w przyszłości - wspólnie z Sejmem - pracowałaby nad nową konstytucją.

"Mamy jeszcze jeden pomysł, przy okazji tych wyborów samorządowych, można byłoby w końcu zastosować tzw. e-voting, czyli głosowanie via internet" - wskazał Kukiz. Dodał, że prezydent mógłby ogłosić konkurs na program, który obsłuży tego rodzaju wybory.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

Zdaniem Kukiza jak najszybciej powinno się również odbyć referendum ws. uchodźców; przekazał w poniedziałek, że pod wnioskiem jego ugrupowania ws. referendum podpisało się już 400 tys. osób.

Klub Kukiz'15 zaproponował prezydentowi, żeby w referendum dotyczącym konstytucji znalazło się także pytanie o przyjmowanie w Polsce uchodźców. W poniedziałkowym wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent Andrzej Duda podkreślił, że "polski rząd absolutnie nie zgadza się na żadną relokację uchodźców" i ma w tym jego "pełne poparcie".

"W 2019 r. mamy nowe wybory parlamentarne, nie wiemy, kogo wybiorą Polacy, nie wiemy, jaki będzie nowy rząd, dlatego chcę, żeby przy tych wyborach Polacy odpowiedzieli właśnie na to pytanie, czy zgadzają się na taką przymusową relokację, czy nie. Takie referendum zarządzę właśnie w dniu wyborów parlamentarnych, ponieważ to najbardziej odpowiedni moment. Rozmawiałem już na ten temat z marszałkami Sejmu i Senatu" - poinformował prezydent.