Resort kultury uznał, że wystawione na majowej aukcji dzieła sztuki nie mogą opuścić Hiszpanii, gdyż “nie mogą być przedmiotem eksportu z powodu dużej wartości”.

“Zarówno przed rozpoczęciem, jak i zamknięciem licytacji, organizatorzy tego wydarzenia informowali uczestników licytacji, że malowidła nie mogą zostać wywiezione z Hiszpanii. Muzeum Sztuki w Limie, nabywając te dzieła, powinno być świadome, że nie spełniło warunków aukcji” - ogłosił resort.

W odpowiedzi ministerstwo kultury w Limie przypomniało, że malowidła nabyte przez Peru na aukcji zostały w przeszłości wywiezione z tego kraju przez hiszpańskich kolonialistów.

“Podtrzymujemy nasze wysiłki i działania zmierzające do tego, aby dzieło o nazwie Codex Trujillo, mające najwyższą wartość artystyczną, a zarazem będące fundamentalnym dokumentem dla tożsamości Peru, powrócił do swego kraju” - głosi odpowiedź ministerstwa kultury Peru.

Prośbę rządu w Limie wsparło w ostatnich godzinach ponad 50 znawców kultury, sztuki i muzealnictwa z państw Ameryki Łacińskiej. W skierowanej do Madrytu petycji poprosili oni, aby Hiszpania nie “osłabiała dążeń tego kraju do pielęgnowania przedmiotów związanych ze swoją historią”.

Na majowej aukcji w Madrycie wystawiono niewielką część akwarel wchodzących w skład kolekcji Codex Trujillo – zaledwie 136. Pozostałych 1275 malowideł znajduje się w Bibliotece Pałacu Królewskiego w Madrycie.

Codex Trujillo, który określany jest też jako Codex Martinez Companon, to zbiór malowideł i utworów muzycznych, wydany przez biskupa Trujillo. Akwarele prezentują życie dawnych mieszkańców Peru, skolonizowanego przez Hiszpanów w XVI w. Autorzy malowideł, które powstały w latach 1782-85, są nieznani. Dzieła zostały wywiezione do Hiszpanii pod koniec XVIII w.

Zablokowanie wywozu do Peru dzieł sztuki nabytych w czasie aukcji to nie pierwszy przypadek w Hiszpanii. Wcześniej Madryt podjął takie kroki w odniesieniu do znajdujących się na terenie Hiszpanii dzieł sztuki nabytych przez Mali oraz Boliwię.