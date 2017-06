"Mężczyzna przyznał się, że złożył małoletniej propozycję obcowania płciowego i swoim zachowaniem zmierzał do tego celu. Prosił ją także o przesłanie nagich zdjęć. Przyznał, że w ten sam sposób nawiązał kontakt jeszcze z co najmniej dziesięcioma małoletnimi. Sprawa ma charakter rozwojowy" – poinformował Łach.

Podejrzany usłyszał zarzut uwodzenia małoletniej przy użyciu internetu. Grozi za to kara do 2 lat więzienia. Sąd rejonowy w Suchej Beskidzkiej zastosował wobec mężczyzny dozór policji. Nie może także opuszczać kraju i ma zakaz korzystania z portali społecznościowych.

Na trop mężczyzny naprowadziła policjantów matka dziewczynki w wieku poniżej 15 lat z powiatu suskiego. Zgłosiła, że dziecko poprzez jeden z serwisów społecznościowych nawiązało kontakt z mężczyzną, który składał jej m.in. propozycje obcowania płciowego.

Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzanego w jego mieszkaniu. W ich ręce wpadły m.in. telefony komórkowe wraz z kartami sim, sprzęt komputerowy i nośniki danych, które używał mężczyzna.

Policjanci zaapelowali do rodziców, by uczyli dzieci, jak powinny reagować, gdy ktoś próbuje nawiązywać z nimi kontakt i składa niemoralne propozycje. "Chcemy wyczulić rodziców na to, by mieli pod kontrolą, z kim ich pociechy nawiązują kontakty i o jakim charakterze. Należy pamiętać, że w sieci i na portalach istnieje wiele zagrożeń i niebezpieczeństw" – powiedział Łach.