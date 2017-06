Prezydent, który w piątek wręczył stypendystom dyplomy ukończenia "Stażu Prezydenckiego 2017", dziękował partnerom akcji m.in. Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, które - jak mówił - "przed młodymi ludźmi otwarły swoje podwoje i życzliwie ich przyjęły, pokazując jak wygląda Polska również od tej strony zarządczej".

"Przygotowaliśmy ten program stypendialny, jako takie spotkanie z historią i współczesnością, by młodzież widziała właśnie, jak wygląda współczesność wspomnianych instytucji i wielu innych elementów funkcjonowania naszego państwa, ale i widziała też miejsce związane z wielką, polską historią" - podkreślił Andrzej Duda.

"Ogromnie mnie to cieszy, dlatego, że nie sposób zrozumieć dzisiejszej Polski, z wszystkimi także jej problemami, które są, z wszystkimi uwarunkowaniami, które istnieją, bez znajomości źródeł, bez znajomości także jej historii" - ocenił prezydent.

Andrzej Duda wyraził radość, że młodzież z najlepszych amerykańskich uniwersytetów mogła odbyć staż w Polsce. "To dla nas niezwykle ważne, aby młodzi ludzie, którzy stanowią przyszłość Stanów Zjednoczonych - naszego wielkiego partnera - poznawali Polskę" - podkreślił prezydent.

Przekonywał, że Polsce zależy na budowaniu, jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i - jak stwierdził - wizyta studentów z USA, jest tego "ważnym elementem". "Chcemy, żeby na naszym terenie przebywali amerykańscy żołnierze, zaprosiliśmy ich do Polski, są dzisiaj obecni, bardzo się z tego cieszymy, ale chcemy, żeby (w Polsce) bywała także amerykańska młodzież" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Liczę na to, że będziecie teraz takimi naszymi młodymi ambasadorami w Stanach Zjednoczonych i że z przyjemnością w przyszłości - mam nadzieję nie jeden raz - do Polski jeszcze wrócicie" - powiedział prezydent do studentów. Jak zauważył, dla części stypendystów, wizyta w Polsce, to była podróż sentymentalna, ponieważ część z nich ma polskie korzenie. "Mam nadzieję, że dla wszystkich ten wyjazd był niezwykle ciekawy i inspirujący" - dodał.

Bartosz Bagniewski, który zabrał głos w imieniu stypendystów, dziękował prezydentowi za organizację stażu i za to, że prezydent pamięta o Polonii. "Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Polski" - zapewnił. Jak dodał, stypendyści mogli poznać "smak Polski", m.in. zwiedzali polskie miasta i poznali kuchnię polską.

"Historia Polski jest bardzo długa i bogata, ale też bardzo ciężka i trudna. Widzieliśmy, jak ciężka historia kształtuje Polskę, nawet dzisiaj" - zauważył Bagniewski. Jak ocenił, Polska po 1989 roku szybko się rozwija i stała się silnym, nowoczesnym krajem w Unii Europejskiej i na świecie.

Program "Stażu Prezydenckiego 2017" ma na celu umożliwienie amerykańskim studentom oraz ich kolegom, mającym polskie pochodzenie pozyskania doświadczenia zawodowego, poprzez wizyty studyjne w spółkach skarbu państwa i międzynarodowych firmach prywatnych w Polsce. Program przewiduje również atrakcje kulturalne oraz turystyczne; młodzież zwiedza wybrane miasta Polski poznając polską tradycję i kulturę.