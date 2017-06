Po raz pierwszy słowa „hackathon” użyto w latach 90. XX w., chociaż prawdziwą popularność tego typu wydarzenia osiągnęły dopiero w XXI wieku. Podczas hackathonów osoby związane z tworzeniem i rozwijaniem różnego rodzaju oprogramowania mierzą się z postawionym przed nimi zadaniem. Hackathony organizowane są chętnie przez duże przedsiębiorstwa. Dzięki takim imprezom narodziły się niektóre znane firmy, projekty czy pomysły. Przykładowo, facebookowy przycisk „Lubię to” powstał właśnie w czasie pracy nad jednym z hackathonowych projektów. W ten sposób narodziła się też aplikacja do komunikowania się GroupMe czy PhoneGap, stworzona podczas iPhoneDevCamp w 2008 r. Firma, która stworzyła PhoneGap – Nitobi – skupiła się od tej pory na realizacji tego właśnie projektu, a w 2011 r. kupiła ją korporacja Adobe.

Jak wygląda hackathon?

Typowy hackathon rozpoczyna się od prezentacji wydarzenia i sprecyzowaniu, na czym będzie się skupiało. Uczestnicy zmagają się z zadaniem w drużynach. Jeszcze przed ogłoszeniem zadania, zgłaszają swoje pomysły. Następnie pracują nad projektem – praca ta trwa maksymalnie kilka dni. Pod koniec hackathonu grupy prezentują swoje wyniki; w międzyczasie powstają też zapisy najciekawszych pomysłów w formie blogów czy videoblogów. Jeśli dany hackathon ma formę konkursu, jury wybiera zwycięskie projekty. Twórcy najlepszych prac otrzymują zwykle nagrody pieniężne, czasem też propozycje współpracy od organizatorów czy sponsorów wydarzenia.

Hackathony mogą odbywać się stacjonarnie, w formie mniej więcej odpowiadającej powyższemu opisowi, bądź też online – wówczas projekty opracowuje się zdalnie, a w konkursie automatycznie ma szansę wziąć udział większa liczba uczestników.

W Polsce hackathony coraz bardziej zyskują na popularności. Wymienić można chociażby EMEA Coders League, AGHacks, organizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, rozmaite hackathony, które odbywają się przy wsparciu firm, instytucji kultury, a ostatnio nawet rządu. We wrześniu ubiegłego roku odbył się w Warszawie pierwszy polski rządowy hackathon danych publicznych.

International Hackathon 2017

Najbliższym hackathonem, który odbędzie się w Polsce, będzie organizowany w Warszawie po raz drugi International Hackathon BNP Paribas. W dniach 9-11 czerwca startupy z Europy Środkowej będą pracowały na projektami skupiającymi się na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych dla bankowości. W ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia wzięła udział m.in. polska firma Billon, która jako pierwsza na świecie zapisała narodową walutę jako pieniądz elektroniczny i wykorzystała blockchain drugiej generacji do przechowywania wartości pieniężnych oraz dokumentów.

Podobnie jak w przypadku innych hackathonów, tak i tu młode i ambitne firmy mają szansę poznać ekspertów marki o światowej pozycji, rozwinąć się, zaprezentować swoje pomysły i zdolności szerszemu gronu osób.

Jak mówi Piotr Widacki, dyrektor zarządzający odpowiadający m.in. za organizację warszawskiej edycji BNP Paribas International Hackathon: – Hackathon to platforma spotkań globalnego banku z obiecującymi startupami. Najlepsi mają szansę na nawiązanie współpracy z bankiem. Warszawski Hackathon to jeden z dziesięciu, które BNP Paribas organizuje w weekend 9-11 czerwca na całym świecie. Po czerwcowych Hackathonach najlepsze startupy zostaną zakwalifikowane do dalszych zmagań, a w grudniowym finale („Demo Day”) w Paryżu będą mogły przedstawić projekt – owoc wspólnej pracy z ekspertami banku.

Oprócz Warszawy, czerwcowy Hackathon odbędzie się w Paryżu, Stambule, San Francisco, Nankinie, Brukseli, Rzymie, Berlinie, Luksemburgu i Singapurze.