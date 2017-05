Terlecki: To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory

Terlecki pytany był w Radiowej Trójce, czy Prawo i Sprawiedliwość zmieni kodeks wyborczy tak, żeby nie było wyborów samorządowych 11 listopada. "To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory, więc coś z tym trzeba zrobić" - podkreślił Terlecki.źródło: ShutterStock

To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory; coś z tym trzeba zrobić - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki. 11 listopada 2018 r. to wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.