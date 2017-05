Wyniki ekshumacji gen. Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, ujawnił w poniedziałkowym wydaniu dziennik "Fakt". Według gazety, w trumnie wojskowego znaleziono szczątki siedmiu innych osób

Kierwiński w rozmowie z PAP w poniedziałek ocenił, że tego typu informacje będzie można skomentować dopiero, kiedy zostaną oficjalne potwierdzone przez prokuraturę.

"Od pierwszej ekshumacji mija już ponad pół roku, bo przecież pierwsza to listopad, nie mamy żadnych informacji na temat wyników, pojawiają się natomiast kolejne doniesienie medialne. Dobrze by było, gdyby prokuratura w tej sprawie zabrała głos i jeżeli są wycieki z prokuratury, żeby prokuratura odniosła się do tego, czy są to informacje prawdziwe czy nie" - podkreślił poseł PO.

"To jest zbyt poważna sprawa, zbyt bolesna przede wszystkim dla rodzin katastrofy smoleńskiej, żeby w tej sprawie gdybać. Mam nadzieję, że prokuratura w tej sprawie zabierze głos, powinna zabrać głos" - dodał. Kierwiński podkreślił, że "w tego typu delikatnych sprawach" lepiej, żebyśmy opierali się na wiedzy, którą powinna przekazać prokuratura.

"Te sprawy są bardzo delikatne, niedobrze by było, gdyby dodatkowa polityka i dodatkowe emocje na niepotwierdzonych informacjach były budowane" - zaznaczył.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób - w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria.