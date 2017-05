Polski prezydent, który wziął udział w konferencji GLOBSEC 2017, poinformował, że zauważył, iż w przestrzeni medialnej pojawiła się "taka dyskusja wokół tego, że we wczorajszym swoim wystąpieniu prezydent (USA) Donald Trump jakby nie zaakcentował gwarancji artykułu 5 Traktatu (Północnoatlantyckiego) i że to oznacza, w opinii wielu komentatorów, osłabienie więzi transatlantyckiej"

"Byłem słuchaczem wszystkich wystąpień wczoraj pana prezydenta Donald Trumpa, mało - miałem też możliwość rozmawiać z nim bezpośrednio i przyznam się, że nie odniosłem takiego wrażenia, żeby pan prezydent w jakikolwiek sposób stwarzał sugestię osłabienia tych gwarancji, bo taki jest wydźwięk tych komentarzy" - powiedział Duda.

"Otóż powiem państwu więcej, ja postrzegam to zupełnie inaczej, choć te słowa o gwarancjach wprost expressis verbis nie padły, to proszę pamiętać o tym, że pan prezydent podkreślał m.in. to, że Stany Zjednoczone zwiększyły w tym roku jego decyzją nakłady na bezpieczeństwo europejskie i to zwiększyły je bardzo istotnie - o ile pamiętam o 1 mld 400 mln dolarów, co stanowi kwotę niebagatelną, bo to jest praktycznie o jedną trzecią zwiększanie poprzednio planowych wydatków" - powiedział Duda.

"To samo w sobie już wskazuje, jeżeli te gwarancje finansowe dla obrony Europy się zwiększają, że tym samym oznacza to właśnie środki konieczne w przypadku, jeżeli będzie trzeba realizować postanowienia artykułu 5 traktatu, więc dla mnie to jest sprawa oczywista i muszę przyznać, że te komentarze nieco mnie zdziwiły i uważam, że są mocno na wyrost i stanowią lekką nadinterpretację całej tej sytuacji, sądzę, że w gruncie rzeczy nieuzasadnioną. Taka jest moja osobista opinia" - oświadczył prezydent.