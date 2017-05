W piątek w radiowej Trójce Mucha pytany był, co daje fakt, że Polska wywiązuje się z finansowych zobowiązań, co do wysokości nakładów na obronność. "Jeśli chodzi o naszą pozycję w NATO, to jesteśmy i lojalnym partnerem i bardzo aktywnym członkiem Sojuszu, który zwalcza międzynarodowy terroryzm" - ocenił.

Zdaniem Muchy, deklaracje, że do 2030 roku Polska będzie wydatkować 2,5 proc. PKB na obronność to "wzmocnienie siły polskiej armii i jej modernizacja".

"Wczoraj w wystąpieniu prezydenta USA Donalda Trumpa wprost było wskazanie na tych liderów, którzy wydają ok. 2 proc. PKB na obronność. I niestety, 23 państwa nie spełniają tego wymogu" - zauważył wiceminister. Jego zdaniem, krytyczny głos prezydenta USA w tej sprawie jest zrozumiały.

Mucha podkreślił też, ze Polska ma mocniejszą pozycję w NATO dzięki temu, że wywiązuje się ze zobowiązań sojuszniczych. Jak wskazał, szczyt NATO potwierdził m.in. jedność sojuszu, zaangażowanie USA, a także solidarność i jedność w walce z Państwem Islamskim. "Szczyt pokazał, że NATO jest organizacją, która jest fundamentem światowego bezpieczeństwa, a Polska odgrywa w tej organizacji istotną i wiodącą rolę" - zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda powiedział w czwartek w Brukseli po szczycie NATO, że jest przygotowywana nowa regulacja dotycząca podwyższenia nakładów na obronność do 2,2 proc. PKB do 2020 r. i 2,5 proc. PKB do 2030 r.

Prezydent podkreślił, że w trakcie spotkania szefów państw i rządów krajów NATO rozmawiano m.in. o kwestii wydatków poszczególnych państw na obronność. "Myśmy na tym szczycie wobec wszystkich dyskusji mieli absolutnie podniesioną głowę, bo jesteśmy jednym z tych państw Sojuszu, które realizuje wszelkie podejmowane zobowiązania" - oświadczył Duda.

"Ja to dzisiaj na forum Sojuszu oświadczyłem. Powiedziałem, że takie są polskie plany i Polska taką strategię, jeżeli chodzi o wydatki na obronność będzie realizowała" - powiedział Andrzej Duda.