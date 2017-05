Prezydent wygłosił orędzie z okazji dwóch lat od zwycięstwa w wyborach prezydenckich 24 maja 2015 r.

"Zostałem wybrany przez was, przez wyborców. Te minione dwa lata to okres zasadniczych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych" - mówił prezydent.

Zaznaczył, że był to czas realizacji programu i zapowiedzi wyborczych zarówno jego, jak i "całej formacji dobrej zmiany". "Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500 Plus, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie" - powiedział.

Według prezydenta, Polska jest dziś "krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników". Podkreślił, że dynamicznie rozwija się polska gospodarka. "Jestem dumny, że jako prezydent Rzeczypospolitej mogę swoją działalnością wspierać ekspansję polskich firm na rynkach światowych" - dodał.

"Choć przed nami jeszcze wiele do zrobienia, po tych dwóch latach możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas jako naród na dużo więcej" - powiedział prezydent.