Co najmniej 22 osoby straciły życie, a blisko 60 zostało rannych w zamachu bombowym, do którego doszło w poniedziałek wieczorem po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena.

"Cannes to festiwal pokoju. Ludzie, którzy w poniedziałek przyszli na tamten koncert, robili dokładnie to, co my tutaj, w Cannes - byli razem, cieszyli się wolnością, kochali i dzielili się swoją pasją" - powiedział dyrektor festiwalu Thierry Fremaux przed minutą ciszy, przemawiając z pokrytych czerwonym dywanem schodów przed Pałacem Festiwalowym.

Organizatorzy trwającego od ubiegłego tygodnia 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w wydanym oświadczeniu wyrazili "przerażenie, gniew i ogromny smutek" z powodu poniedziałkowego zamachu, nazywając go "kolejnym atakiem na kulturę, młodość i radość, na naszą wolność, otwartość i tolerancję".

Kierowca wyścigowy Lewis Hamilton, który we wtorek miał się pojawić w Cannes, by promować film Disneya "Auta 3", odwołał swój udział "z szacunku dla ofiar zamachu i wszystkich osób nim dotkniętych" - jak poinformował w wydanym komunikacie. Odwołano lub skrócono także inne wydarzenia; nie odbędzie się m.in. zaplanowany na wieczór pokaz sztucznych ogni i inne wydarzenia związane z obchodzoną tego dnia 70. rocznicą festiwalu.

Z uwagi na obowiązujący we Francji stan wyjątkowy i ataki terrorystyczne w tym kraju festiwal odbywa się w tym roku przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. W lipcu 2016 roku w niedalekiej Nicei zamachowiec wjechał ciężarówką w tłum świętujący Dzień Bastylii, zabijając 86 osób i raniąc ponad 100.

We wtorek szef miejscowej policji Yves Daros zapewnił, że funkcjonariusze będą "ściśle przestrzegać procedur, bez żadnych odstępstw, by zagwarantować, że festiwal pozostanie bezpieczny". Burmistrz Cannes David Lisnard zapewnił zaś uczestników festiwalu, że zabezpieczenia pozostają na najwyższym poziomie.

MFF w Cannes zakończy się 28 maja.(PAP)