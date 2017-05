Prezydent USA Donald Trump wezwał we wtorek Izraelczyków i Palestyńczyków do powzięcia trudnych decyzji na rzecz pokojuźródło: PAP autor zdjęcia: ARIEL SCHALIT POOL

Prezydent USA Donald Trump wezwał we wtorek Izraelczyków i Palestyńczyków do powzięcia trudnych decyzji na rzecz pokoju, ale ani razu nie doprecyzował, jakie kroki zamierza podjąć, by uzyskać to, co określił jako "ostateczne porozumienie" na Bliskim Wschodzie.