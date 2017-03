Legionowo: Rozpoczęło się głosowanie w referendum dotyczącym przyłączenia do metropolii warszawskiej

Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborczaźródło: ShutterStock

O godz. 7 w niedzielę w Legionowie rozpoczęło się głosowanie w referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.