Jak poinformował PAP oficer prasowy 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu kpt. Tomasz Słotwiński, w czterogodzinnym pikniku w centrum Wrocławia wezmą udział żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski.

"Podczas pikniku będzie można obejrzeć atrakcyjny wojskowy sprzęt, m.in. amerykańskie transportery opancerzone Stryker, brytyjskie pojazdy rozpoznawcze Jackal oraz sprzęt i wyposażenie jednostek Garnizonu Wrocław, np. pojazdy Topola, Skorpion czy ruchomy węzeł łączności cyfrowej" - powiedział kpt. Słotwiński.

Zaplanowano również występy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, pokazy musztry paradnej oraz walki wręcz w wykonaniu podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wszyscy będą mogli się poczęstować wojskową grochówką serwowaną wprost z kuchni polowej. Jak zaznaczył wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, będzie też "okazja do rozmów".

Poniedziałkowy piknik we Wrocławiu jest pierwszym z trzech takich spotkań zaplanowanych w Polsce. We wtorek kolejny z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie), a w środę w warszawskiej dzielnicy Wesoła.

Decyzję o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. W Polsce oddział będzie rozmieszczony w Orzyszu i pobliskim Bemowie Piskim (Warmińsko-Mazurskie). Trzonem batalionu w Polsce będzie ok. 800 żołnierzy z 70 kołowymi wozami opancerzonymi Stryker z amerykańskiego batalionu kawalerii pancernej, stacjonującego na co dzień w bawarskim Vilseck. Żołnierze z USA będą wspierani przez Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów.

Uroczyste powitanie batalionu NATO w Orzyszu odbędzie się 13 kwietnia. Wezmą w nim udział prezydent Andrzej Duda oraz m.in. naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Curtis Scaparrotti z USA.

W styczniu do Polski przyjechało 3,5 tys. żołnierzy amerykańskiej pancernej brygadowej grupy bojowej (ang. ABCT). Jej rozmieszczenie wynika ze zobowiązania, które władze USA podjęły samodzielnie, obok wspólnej decyzji NATO o rozmieszczenie batalionów. Pododdziały brygady zostały rozmieszczone w garnizonach na zachodzie Polski, następnie duża ich część wyjechała szkolić się w innych państwach NATO w regionie.