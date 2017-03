Kongres - który odbywa się w sobotę na PGE Stadionie Narodowym - jest częścią obchodów Narodowego Dnia Życia – święta, które decyzją Sejmu z 2004 roku obchodzone jest 24 marca. Jego tegoroczne hasło to "Rodzina energią dla Polski". "To hasło chyba najlepiej oddaje cel, który przyświeca działaniom rządu skierowanym do rodzin" - powiedziała Rafalska.

Jak dodała, mówiąc o rodzinie myśli najpierw o rodzinach z dziećmi, bo dzieci powinny być objęte szczególną ochroną. To do nich - dodała - jest skierowany najważniejszy program polityki rodzinnej 500 Plus. "Efekty są lepsze niż mogliśmy się spodziewać" - dodała. Przypomniała, że ostatnie dane demograficzne wskazują na wzrost urodzeń. Jak powiedziała Rafalska, w najbardziej optymistycznych prognozach zakładano, że po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego urodzi się o 11,2 tys. dzieci więcej, tymczasem okazało się, że urodziło się niemal o 17 tys. dzieci więcej.

Minister zaznaczyła jednak, że program nie tylko wpływa na demografię, zmniejszył ubóstwo, ale też - w przyszłości - zmieni nowe pokolenia, będą one zdrowsze i lepiej wykształcone, bo świadczenia z programu są przeznaczane głównie na edukację, zdrowie.

Minister mówiła również o programie "Za życiem", który wspiera rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi oraz o działaniach rządu dla seniorów.

Na początku wystąpienia Rafalska przeczytała list premier Beaty Szydło do uczestników Kongresu; szefowa rządu napisała w nim m.in., że rodzina jest energią dla Polski i choć nie da się szczęścia rodziny zadekretować, to rząd robi wszystko, by jej funkcjonowanie było jak najlepsze, a życie - godne.

W tym roku Kongres organizowany jest po raz trzynasty, jego organizatorem jest Fundacja Narodowego Dnia Życia, która od lat promuje rodziny. Prezes fundacji Jacek Sapa mówił na początku spotkania, że Kongres jest okazją do spotkania rodzin, instytucji państwowych, ludzi nauki oraz organizacji pozarządowych, które chcą debatować o sytuacji rodziny i przywrócić jej ważne miejsce w społeczeństwie.