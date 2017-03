Każdego roku, w ostatnią niedzielę marca (w nocy z soboty na niedzielę), przesuwając wskazówki zegara o godzinę do przodu, wprowadzamy czas letni. Będziemy się nim cieszyć do ostatniej niedzieli października. W najbliższy weekend, z 25 na 26 marca, w trasie będzie 18 składów PKP Intercity. Pociągi dotrą do stacji docelowych zgodnie z rozkładem.

Wsiadając do pociągu w najbliższą sobotę, pamiętajmy o zmianie czasu na letni. Podróż rozpocznie się według czasu zimowego, a zakończy się już według czasu letniego. W 18 naszych składach, które będą w trasie podczas zmiany czasu na letni, konduktorzy poinformują o tym pasażerów - podkreśla Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Dokładne godziny kursowania pociągów w noc przejściową są dostępne na stronie www.intercity.pl, w punktach informacyjnych na dworcach oraz u konduktorów w pociągach. Pasażerowie mogą również skorzystać z Infolinii 19 757. W Polsce zmiany czasu letniego i zimowego regulowane są rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

z 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. 2016 poz. 1833).