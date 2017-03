"Jestem przekonany, że Polska stanie tam, gdzie stała zawsze, czyli po stronie Unii Europejskiej" - zaznaczył Fico podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. europejskich w Bratysławie. Odpowiedział w ten sposób na pytanie wiceszefa komisji Martina Klusa, czy obawia się, że Polska może zablokować podpisanie Deklaracji.

Fico oświadczył, że Słowacja nie ma zastrzeżeń do tego dokumentu, po części dlatego, że zawiera on wiele aspektów ujętych we wcześniejszej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). "Założenie jest takie, że wszyscy podpiszemy Deklarację Rzymską" - poinformował.

Jak dodał szef słowackiego rządu, jego obawy wzbudza przede wszystkim Grecja, która zgłaszała obiekcje wobec zapisów Deklaracji dotyczących kwestii społecznych.

Premier Beata Szydło oświadczyła w czwartek w TVN24, że jeśli w Deklaracji Rzymskiej nie znajdą się postulaty priorytetowe dla Polski - „jedność Unii Europejskiej, obrona ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i wreszcie zasady wspólnego rynku" - to rząd w Warszawie nie przyjmie tego dokumentu. Jak powiedziała, kwestie te muszą znaleźć się w deklaracji, by miała sens, a "nie stała się tylko pustym dokumentem, który może będzie ładnie brzmiał, ale kompletnie nie wpłynie na zmianę polityki w UE".

Dopytywana, czy jest możliwe, że nie dojdzie do podpisania Deklaracji Rzymskiej, Szydło powiedziała: "Oczywiście, że może nie dojść, jeżeli nie będzie konsensusu, jeżeli nie będzie zgody wszystkich". "Jest między nami taka niepisana umowa, że jeżeli nie będzie porozumienia do piątku, co do tekstu, to nie będzie w ogóle żadnego dokumentu, dlatego że w sobotę nie ma przewidzianej dyskusji" - podkreśliła Szydło.

Deklaracja Rzymska, która ma zostać podpisana w sobotę na nadzwyczajnym szczycie UE z okazji przypadającej tego dnia 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, ma potwierdzić wspólne zaangażowanie na rzecz współpracy w ramach Wspólnoty, a także nawiązać do osiągnięć ostatnich 60 lat. Wyznaczone zostaną wyzwania i zadania na przyszłość, w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo Europy, kwestie socjalne oraz rola UE na scenie globalnej.(PAP)

