Sprawdzanie aplikujących o wizy USA osób z tych grup ma być zaostrzone. Ponadto Tillerson polecił obligatoryjne sprawdzanie aktywności w mediach społecznościowych w przypadku wszystkich ubiegających się o wizę USA, którzy przebywali kiedykolwiek na terytoriach kontrolowanych przez Państwo Islamskie.

Reuters zwraca uwagę, że w Kongresie zarówno Republikanie, jak i Demokraci wzywają do poszerzenia sprawdzania mediów społecznościowych, twierdząc, że może to pomóc w ujawnieniu powiązań z działalnością terrorystyczną.

Reuters pisze, że cztery depesze Tillersona z ostatnich dwóch tygodni dają wgląd w to, jak rząd USA wprowadza w życie obiecywane przez Donalda Trumpa w kampanii wyborczej "ekstremalne sprawdzanie" cudzoziemców przybywających do Stanów Zjednoczonych. Trump podkreśla, że jest to niezbędne do ochrony kraju przed atakami terrorystycznymi.

Agencja informuje, że depesze te zawierają instrukcje dotyczące realizacji dekretu Trumpa z 6 marca, tymczasowo zakazującego wjazdu do USA obywateli sześciu krajów z większością muzułmańską i wszystkich uchodźców. Jest też memorandum autoryzujące zaostrzenie weryfikacji ubiegających się o wizy. (PAP)