Dom pogrzebowy Heiankaku z prefektury Aichi w środkowej Japonii od 1 marca oferuje 15-procentową zniżkę starszym osobom, które przedstawią policyjne zaświadczenie, że oddały prawo jazdy. Zniżka obowiązuje w 89 oddziałach tej firmy. Seniorzy mogą dzięki niej zaoszczędzić nawet 450 tys. jenów (ponad 3,7 tys. euro) podczas własnego pogrzebu lub ceremonii bliskich im osób.

Dom pogrzebowy promuje tę inicjatywę wraz z lokalną policją.

"W naszej prefekturze dochodzi do wielu wypadków i chcielibyśmy się przyczynić do zmniejszenia ich liczby. Dlatego wprowadziliśmy tę ulgę" - wyjaśniła we wtorek agencji EFE rzeczniczka Heiankaku. Ubolewała, że wypadki drogowe są powodem 10 proc. pogrzebów, organizowanych przez firmę.

W 2016 roku w prefekturze Aichi kierowcy powyżej 75. roku życia byli sprawcami ponad 13 proc. wypadków, podczas gdy w 2007 roku odsetek ten wynosił zaledwie 7 proc. W niektórych przypadkach starsi kierowcy mylili pedał gazu i hamulec, a czasami niechcący cofali zamiast jechać do przodu. W Aichi w 2015 roku tylko nieco ponad 2 proc. starszych kierowców dobrowolnie zwracało policji prawo jazdy, co było jednym z gorszych wyników w kraju.

Podobne zachęty do oddawania prawa jazdy stosowane są w prefekturze Osaka, na zachodzie Japonii. Starsi kierowcy w zamian dostają tam zniżki na zakupy i usługi, m.in. u fryzjera czy w restauracjach. Wszystko wskazuje na to, że te działania zaczynają przynosić rezultaty. W Osace odsetek zwracanych dokumentów w 2015 roku wyniósł 5 proc. i był najwyższy w całym kraju. (PAP)