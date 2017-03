Terlecki: Zmiana w samorządowej ordynacji wyborczej musi być dopracowana

Zmiana ordynacji wyborczej, wprowadzająca ograniczenie do dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast byłaby pożyteczna dla funkcjonowania samorządów; musi być jednak dopracowana, by nie budzić wątpliwości konstytucyjnych - powiedział we wtorek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.