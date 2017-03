Udostępniamy nagranie wideo:

https://wideo.pap.pl/videos/15181/

"Prezydent bardzo wyraźnie mówił, że przyszłość Europy to jedność. Tylko w jedności Europa ma przyszłość. Jeśli Zachód (...) ma znowu stać się istotnym graczem, stanie się to tylko wtedy, gdy zachowa swoją jedność. Jeśli ma się rozpaść, ma zniknąć jako ważny gracz, to zniknie po kawałku" - zaznaczył prezydencki minister.

Podkreślił, że zdaniem prezydenta istotne są trzy czynniki: jedność rynku europejskiego, wolność i wspólne instytucje, budżet i działanie.

"Nie możemy dzielić rynku europejskiego na kawałki poprzez różnego rodzaju bariery, które państwa chcą wprowadzić w ramach tego wspólnego rynku. To musi być rynek, na którym funkcjonują cztery swobody: przepływu towarów, osób, usług i kapitału" - podkreślił Szczerski.

W odniesieniu do kolejnego czynnika - wolności - zaznaczył, że w Europie musimy działać tak, by obywatele mieli przekonanie o tym, że mogą więcej przez to, że ich kraj jest w Unii Europejskiej.

Szczerski podkreślił, że wszyscy, którzy mówiąc o "różnych prędkościach Europy" mają na myśli to, że w Europie nie ma wspólnoty, działają na szkodę UE.

Zaznaczył, że nie można dzielić instytucji europejskich przez powoływanie odrębnych instytucji dla poszczególnych fragmentów Unii, bo taki proces zakończy się całkowitym rozpadem UE. "Nie można dzielić budżetu europejskiego na budżet różnych części Europy. Nie można dzielić wspólnej polityki na sprzyjające tylko jednym a nie innym krajom europejskim" - powiedział Szczerski.

Uważa, że dziś Europa potrzebuje reformy, która przywróciłaby jej poczucie wspólnoty, wolności, równości państw. Byśmy - zaznaczył - znowu poczuli się w Europie jak w domu. "Prezydentowi zależy na tym, by Polska miała pozytywny program dla Europy - budowania jej jako wspólnego kawałka środowiska politycznego, wspólnego kawałka świata, który jest naszym światem" - dodał.

Szczerski powiedział, że w tym kierunku prezydent podejmuje bardzo konkretne działania zaczynając od współpracy naszego regionu w ramach Unii Europejskiej. "Po to jest inicjatywa Trójmorza, po to są spotkania pana prezydenta także z krajami, które są wokół Unii Europejskiej" - dodał.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie prezydent będzie aktywny także w relacjach z państwami Bałkańskimi, Kaukazu, z Ukrainą. "Kierunki wokół naszego regionu otwieramy, by pokazać, że Europa jest Europą otwartą i chce do tej wspólnoty zapraszać kolejne państwa" - powiedział Szczerski. (PAP)