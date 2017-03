Rzecznik rządu pytany we wtorek na konferencji, dlaczego spotkanie ministrów rządu Beaty Szydło odbyło się w "siedzibie prezesa PiS", a nie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedział, że biuro przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie odbyło się spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS jest siedzibą partii.

"Pani premier Beata Szydło jest niewątpliwie członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest wiceprezesem partii" - powiedział rzecznik rządu.

"Nie widzę niczego nadzwyczajnego i dziwnego, że akurat spotkania partii, najważniejszych osób tworzących partię właśnie tam się odbywają" - dodał Bochenek.

We wtorek przed posiedzeniem rządu odbyło się prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, na którym była obecna m.in. premier Beta Szydło. "To rutynowe spotkanie, które odbywa się co tydzień" - powiedział PAP Joachim Brudziński.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. premier Beata Szydło, wicepremier - minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. (PAP)