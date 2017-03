Magierowski: odpowiedzi MON wpłynęły do Kancelarii Prezydenta

Odpowiedzi na listy prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do szefa MON Antoniego Macierewicza wpłynęły do Kancelarii Prezydenta - poinformował we wtorek PAP dyrektor biura prasowego prezydenckiej kancelarii Marek Magierowski. "Dziś prezydent zapozna się z ich treścią" - dodał.