Premier: przychylamy się do projektu dot. handlu w niedzielę, ale z uwagami

Rząd przychyla się do projektu ustawy ograniczającej handel w niedzielę, ale mamy do niego pewne uwagi - podkreśliła we wtorek premier Beata Szydło. Jej gabinet - jak dodała - nie zgadza się z karami zwartymi w projekcie.